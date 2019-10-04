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Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verildi.
Karar sonrasında Kandıra Cezaevi'nde bulunan Önder tahliye edildi.
Anayasa Mahkemesi, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Önder, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu.