Sırrı Süreyya Önder'e anma töreni. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi mezarı başındaydı

“TÜRKİYE İÇİN, BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİMDİ”

Tuncer Bakırhan, "Türkiye için barış için önemli bir isimdi. Bunca şey yaşayıp hala gülebilmek, mücadele etmek ve umutlu olduğumuzu göstermek karşıdakileri şaşırtıyordu. En zor zamanlarda bile bu mücadeleyi bugünlere getirdik." ifadelerini kullandı.

Önder'in barış vurgusuna dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman sözünü eksiltmedi, hep üzerine koydu. İnsanların barışı dile getirmeye çekindiği dönemlerde Sırrı Süreyya her zaman barışa inandı, barışı savundu, bizi de barışa inandırdı. Bunca baskı altında bile barışın mümkün olduğunu bize öğretti. Anadolu'da bir söz vardır. 'Sözü söz etmek.' Asıl olan, sözü söz edendir, barışı barış edendir. Bizler de söz veriyoruz. Siz yoldaşların huzurunda, onun sözünü söz edeceğiz. Barışı bir gün mutlaka bu ülkeye getireceğiz."

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise Önder'in toplumun geniş kesimlerinde derin bir iz bıraktığını belirterek, "Bugün buraya gelen ve gelemeyen herkes aynı hüzünle aynı duyguyla Sırrı Süreyya'yı anıyor. Bir yıl önce milyonlarca evde aynı yas yaşandı." dedi.

“BARIŞI MUTLAKA GETİRECEĞİZ VE SANA ARMAĞAN EDECEĞİZ”

Önder'in unutulmayacağını vurgulayan Buldan, şöyle devam etti:

"Seni yalnızca gülüşünle, esprilerinle, güzel yüzünle anmıyoruz. Aynı zamanda insanlığını, cesaretini, ferasetini de örnek alıyoruz. Barışa olan inancını, barış için verdiğin emeği, sunduğun katkıyı da anıyoruz. Sen hep, 'Barış gelsin de ne zaman gelirse gelsin ama mutlaka gelsin.' derdin. Bize çok büyük bir miras bıraktın, kalıcı ve onurlu bir barış. Verdiğin emeğin, gösterdiğin çabanın, yürüttüğün mücadelenin ne kadar büyük olduğunu en iyi bilenlerden biriyim, bunun en yakın tanıklarındanım. Burada bir kez daha söz vermek istiyorum, barışı mutlaka getireceğiz ve sana armağan edeceğiz."