Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası: "Aracında düzenek bulundu"

DEM Parti'den 18 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddialarına ilişkin açıklama geldi.



Açıklamada, 2 Nisan'da Önder'in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede araçta demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildiği aktarıldı.

"NET BİR SONUÇ İLETİLMEMİŞTİR"



Önder'in durumu, parti kurullarına taşıdığı ve gerekli incelemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir." denildi.