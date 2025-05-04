Sırrı Süreyya Önder'e veda | "Baba, hayatın bütün renkleri gitti"

11.15 -ÖNDER'İN KIZI CEREN ÖNDER KANDEMİR: "BABA, HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ"

Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir

Törende konuşan Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir, Önder'e yazdığı mektubu okudu:

"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.



Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba.



Seninle gurur duyuyorum."