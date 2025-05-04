Sırrı Süreyya Önder'e veda | "Baba, hayatın bütün renkleri gitti"

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gün yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törenin ardından Önder'in cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

Sırrı Süreyya Önder'e veda | "Baba, hayatın bütün renkleri gitti"

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve  Başkanvekili , çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti.

12.20 - ÖNDER İÇİN AKM'DE DÜZENLENEN TÖREN SONA ERDİ

Önder için AKM'de düzenlenen tören sona erdi Önder için AKM'de düzenlenen tören sona erdi

Önder için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni sona erdi.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyye Önder'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında taprağa verilecek.

12.10 - ÖNDER'İN EN SEVDİĞİ TÜRKÜ "ALLI TURNAM" SALONDA ÇALINDI

Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder
Konuşmaların ardından Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir tarafından babasının en sevdiği türkü olan Neşet Ertaş'tan "allı turnam" şarkısı çalındı.

12.00 - PERVİN BULDAN: "SANA VEDA ETMEK ÇOK ZOR"

Pervin Buldan Pervin Buldan
İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan: "Güle güle demek çok zor. Birlikte baş koyduğumuz bu yolda bizleri yalnız bıraktın. Kürt halkının kadim dostu Sırrı, sana veda etmek çok zor. Gözün arkada kalmasın toplumsal barış sağlandı."

11.45 - SENARİST LEVENT KAZAK: "ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Oyuncu ve senarist Levent Kazak, "Ölümlerde bırakılan şeyler olur, arkada. Çok zor biliyorum ama. Bitirilmemiş davalar olur, sözümüz var olur. Senaryoları, hikayeleri, çekmek istediği filmler yarım kaldı, yapacak bir şey yok. Alışacağız, dolduramayacağız yerini. Çok özleyeceğiz, hayatımıza kattığı tüm güzellikler için ona teşekkür edeceğiz." dedi.

11.40 - TUNCER BAKIRHAN: "SANA SÖZ BARIŞ KAZANACAK"

Tuncer Bakırhan Tuncer Bakırhan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir anlatı ustasıydın. kullandığın her kelimede, yüzündeki her ifade de bu coğrafyanın izleri vardı. Sana söz barış kazanacak..." dedi.

11.30 -TÜLAY HATİMOĞULLARI: "DERİNDİR YÜREK ACISI"

Tülay Hatimoğulları Tülay Hatimoğulları
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında "Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye'de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder'in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı. Senin hayat hikayen bu coğrafyada yaşayan işçilerin, emekçilerin, kadınların hikayesiydi. İşte ondan bu kadar derindir yürek acısı." dedi.

11.20 - ÖNDER'İN KARDEŞİ ALİ ÖNDER: "SİYASETE GİRİŞ GEREKÇESİ BU OLDU"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder törende konuştu Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder törende konuştu
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, "Hiçbir malım mülküm yok. Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum'. Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Kendisi burada olsaydı 'sevene de sövene de selam olsun' derdi." dedi.

11.15 -ÖNDER'İN KIZI CEREN ÖNDER KANDEMİR: "BABA, HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ"

Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir

Törende konuşan Önder'İn kızı Ceren Önder Kandemir, Önder'e yazdığı mektubu okudu:

"Baba, hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilirdi derdim.

Kendinle ilgilenmeyişine kızamıyorum. Doğduğundan beri yoksunluk geçen ömründe öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan. Borçsuz ve harçsız onurunla gidiyorsun baba.

Seninle gurur duyuyorum."

11.00 - ÖNDER İÇİN AKM'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Önder için AKM'de anma töreni Önder için AKM'de anma töreni

Önder için AKM'de anma töreni düzenleniyor.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

10.35 - ÖNDER'İN CENAZESİ AKM'YE GETİRİLDİ

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi tören için AKM'ye getirildi. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi tören için AKM'ye getirildi.
Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezine (AKM) getirildi.

Törene katılanlar dakikalarca ayakta alkışladı. Tabutunun başında kızı ve kardeşi gözyaşı döktü.

09.00- ÖNDER'iN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Önder'in cenazesi hastaneden alındı.

Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HAYATI

Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.

Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.

2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Önder, bir çocuk babasıdır.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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