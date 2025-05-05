Sırrı Süreyya Önder'in ismi Diyarbakır'da caddede yaşatılacak
18 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in adı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir caddeye verilecek.
Diyarbakır'da DEM Parti'li Çınar Belediyesi'nden Sırrı Süreyya Önder'in adının bir caddeye verilmesi kararı çıktı.
Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.
Önerge oy birliği ile kabul edildi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.
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