Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: Zor bir ameliyat, ümitliyiz bekliyoruz

DEM Parti, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SIRRI SÜREYYE ÖNDER'İN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA



Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dinlenmesi, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" dedi.



Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Bir an önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER 12 SAAT SÜREN BİR AMELİYAT GEÇİRDİ



Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle beş gündür yoğun bakımda tutuluyor.

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder'e ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada hayati riskin sürdüğü kaydedilmişti.