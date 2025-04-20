Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder: Zor bir ameliyat, ümitliyiz bekliyoruz
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin olarak, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Durumun stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dinlenmesi, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" açıklaması yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise Önder'in yerine İmralı Heyeti'ne başka bir ismin dahil edileceği iddiaları yalanlandı.
DEM Parti, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Partinin açıklamasında, Önder'in yoğun bakımdaki tedavi sürecinin sürdüğü kaydedildi.
"UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR"
Açıklamada, DEM Parti'nin tüm kurullarıyla hastanede umutlu bir bekleyiş sürdürdüğü anlatıldı, "Arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz." denildi.
İMRALI HEYETİ'NE BAŞKA BİR İSİM DAHİL EDİLECEK Mİ?
DEM Parti ayrıca, İmralı Heyeti'ne Önder'in yerine başka bir isim dahil edileceği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır." ifadelerine yer verildi.
BAKAN TUNÇ'LA GÖRÜŞMEYE GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KATILACAK
Partinin açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yapılacak görüşmeye ilişkin bilgi de verildi. DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasında geçen cuma günü bir görüşme yapılması planlanmıştı. Bu görüşme Önder'in rahatsızlığı sonrası ertenmişti.
DEM Parti bu görüşmenin Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu.
SIRRI SÜREYYE ÖNDER'İN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA
Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan kardeşi Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dinlenmesi, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" dedi.
Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Bir an önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER 12 SAAT SÜREN BİR AMELİYAT GEÇİRDİ
Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi nedeniyle beş gündür yoğun bakımda tutuluyor.
Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder'e ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada hayati riskin sürdüğü kaydedilmişti.
Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri
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