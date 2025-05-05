Sırrı Süreyya Önder'in Özgür Özel'e verdiği sır: "Ben ölene kadar sana emanet"
Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kendisine verdiği bir sırrı paylaştı. (Haber: Sinan Kunter)
Siyasetçi, yönetmen, oyuncu, yazar; Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından hakkında bilinmeyen bir konuyu CHP lideri Özgür Özel dile getirdi.
2024'te gösterime giren Bir Cumhuriyet Şarkısı adlı filmi, Sırrı Süreyya Önder'in kaleme aldığını, ancak siyasetçi kimliği nedeniyle imzasını atmadığını açıkladı.
"BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN SENARYOSUNU BEN YAZDIM"
Önder'in kendisine "Şu son filmi izledin mi?" diye sorduğunu anlatan Özel, aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
"Hangi film dedim. Dedi ki; 'Bir Cumhuriyet Şarkısı. Ben ölene kadar bu sır sana emanettir, sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi.
'Niye bana emanet ettin' dedim. 'Atatürk'ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. E bunu da son genel başkana emanet edeceğiz heralde' dedi."
ATATÜRK'ÜN HAYATINDAN BİR KESİT SUNUYOR
Bir Cumhuriyet Şarkısı, Türkiye'nin kuruluşunun ilk yıllarında geçiyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından bir kesit sunan film, ilk Türk Operası Özsoy'un bestelenme sürecini ve cumhuriyetin o dönemdeki kültür sanat politikasının nasıl belirlendiğini anlatıyor.
Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın künyesinde senaryo BKM Yazar Grubu'nun olarak görünüyordu.
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