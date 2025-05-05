Sırrı Süreyya Önder'in Özgür Özel'e verdiği sır: "Ben ölene kadar sana emanet"

Siyasetçi, yönetmen, oyuncu, yazar; Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından hakkında bilinmeyen bir konuyu CHP lideri Özgür Özel dile getirdi.

2024'te gösterime giren Bir Cumhuriyet Şarkısı adlı filmi, Sırrı Süreyya Önder'in kaleme aldığını, ancak siyasetçi kimliği nedeniyle imzasını atmadığını açıkladı.

"BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN SENARYOSUNU BEN YAZDIM"

Önder'in kendisine "Şu son filmi izledin mi?" diye sorduğunu anlatan Özel, aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Hangi film dedim. Dedi ki; 'Bir Cumhuriyet Şarkısı. Ben ölene kadar bu sır sana emanettir, sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi.

'Niye bana emanet ettin' dedim. 'Atatürk'ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. E bunu da son genel başkana emanet edeceğiz heralde' dedi."