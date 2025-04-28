Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor.



13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlarından yeni açıklama geldi.

Doktorların açıklamaları şöyle:

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

Bugün 13'üncü gününde. Hastamız kalp destek cihazı altında, yoğun bakım ünitemizde nörolojik açısından içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başlamıştır. Şu anda başka bir kırılım noktasındayız. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur. Kendisinin hayat tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Tedavimize devam edeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz.



KIRILMA NOKTASI NEDİR?



Hocamızın söylediği kırılma noktası şu, kalp sistemindeki problemler ön plandayken, son zamanlarda nörolojik problemler öne çıkmış durumda.

Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki, hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda cevapsızlık hali göstermeye başladı. İlk günlere göre norolojik bulgularda kötüleşme denilebilir.

"BEYİN ŞİŞMİŞ VAZİYETTE"

Hastanın ödemi var, beyni şişmiş vaziyette.



Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlikte olmak lazım. Ama elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.

Birçok organ birbirini ilgilendiriyor ama akciğer etkilendi. Ekmo kalbin ve akciğerin yerini tutuyor. Dolaşımda bir problem yok. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok, refleklerde ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.

"REFLEKSLERİ AZALDI"



"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir." denildi.



Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğinin bildirildiği hastane açıklamasında tedavilerin devam ettiği de vurgulandı.