Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinden dolayı 10 gündür yoğun bakımda. Tedavisine dair son durumu kızı Ceren Önder paylaştı.
10 gündür yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi kalp dolaşım destek cihazına bağlı olarak sürüyor.
Ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor." dedi.
DEM Parti milletvekilinin, beyninde ödem olduğu, nörolojik olarak önemli sorunları olabileceği belirtiliyor.
İLAÇ VERİLMİYOR
Önder'e şu anda uyutmak için herhangi bir ilaç verilmediği öğrenildi.
Doktorlar pazartesi ayrıntılı açıklama yapacak.
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