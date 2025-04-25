Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinden dolayı 10 gündür yoğun bakımda. Tedavisine dair son durumu kızı Ceren Önder paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

10 gündür yoğun bakımda olan 'in tedavisi kalp dolaşım destek cihazına bağlı olarak sürüyor.

Ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor." dedi.

DEM Parti milletvekilinin, beyninde ödem olduğu, nörolojik olarak önemli sorunları olabileceği belirtiliyor.

İLAÇ VERİLMİYOR

Önder'e şu anda uyutmak için herhangi bir ilaç verilmediği öğrenildi.

Doktorlar pazartesi ayrıntılı açıklama yapacak.

Sırrı Süreyya Önder'in göğsü yeniden açıldı

Sırrı Süreyya Önder'in göğsü yeniden açıldı

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