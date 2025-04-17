Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme: Doktorundan son dakika açıklaması

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.



Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Saat 12.20'de yeni doktorlar tarafından yeni açıklama yapıldı.

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir." dedi.

Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

UMUT VEREN İKİ PARAMETRE



Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi." dedi.



Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.



Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme." dedi.

