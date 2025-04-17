Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme: Doktorundan son dakika açıklaması
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder'in ameliyat sonrası tedavisi sürüyor. Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktoru Prof. Dr. Çavlan Çiftçi yeni açıklama yaptı. Önder'in sesleri duyup bazı tepkiler verdiğini dile getiren Çiftçi, yoğun bakım sürecinin devam ettiğini belirtti. Sağ ventrikülün kasılma kusurunun devam etmekte olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Bu hasta için benim öngörüm 10 ila 40 gün arasında uyutulabilir." dedi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.
Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.
SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Saat 12.20'de yeni doktorlar tarafından yeni açıklama yapıldı.
Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.
"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir." dedi.
Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.
Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.
UMUT VEREN İKİ PARAMETRE
Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi." dedi.
Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.
Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme." dedi.
DOKTOR HEYETİ ZİYARET EDECEK
Bugün de bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder'i kontrol için gideceği bilgisi var. Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme şu an için yok.
KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımına "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba." diyerek başlayan Kandermir, "Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım." dedi.
Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın? Babam duaya inanır, dua edin."
SON GÖRÜNTÜLERİ
Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.
İŞTE O ANLAR:
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