Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme: Hastaneden açıklama geldi
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder'in ameliyat sonrası tedavisi sürüyor. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan yeni açıklamada, tedaviye iyi yanıt verdiği, sürecin uzun olduğu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtildi.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.
Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Önder'in bulunduğu son hastaneden yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.
Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denildi.
EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağınında belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
UMUT VEREN İKİ PARAMETRE
Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi." dedi.
Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.
Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme." dedi.
DOKTOR HEYETİ ZİYARET EDECEK
Bugün de bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder'i kontrol için gideceği bilgisi var. Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme şu an için yok.
KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımına "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba." diyerek başlayan Kandermir, "Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım." dedi.
Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın, direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın? Babam duaya inanır, dua edin."
"5 GÜN UYUTULACAK"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinin ardından Önder'in uyutma süresinin 5 güne çıkarıldığını aktardı.
SON GÖRÜNTÜLERİ
Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.
İŞTE O ANLAR:
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Sırrı Süreyya Önder
- Kalp Krizi