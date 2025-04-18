Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin yeni açıklama: Hayati tehlikesi sürüyor

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.



Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı. Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi, üç gündür yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

HASTANEDEN YENİ AÇIKLAMA: GENEL DURUMU AYNI Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi. "Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor." denilen açıklamada, Önder'in hayati riskinin sürdüğü kaydedildi.

Sırrı Süreyya Önder

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söylemişti.



Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." demişti.



Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetmişti:



"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA



Önder'in doktorlarından Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, dün yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirmişti.



"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir." dedi.



Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.



Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir

KIZI SON DURUMUNU PAYLAŞTI



Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi verdi.



Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi." dedi.



Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."

Tuncer Bakırhan

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hastane önünde açıklama yaptı. Önder'in dirençli olduğunu dile getiren Bakırhan, süreci takip ettiklerini dile getirdi.



"Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlacağına eminim. Mücadele ediyor, direniyor." diye konuşan Bakırhan, "Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar." dedi.



Bakırhan, "Umarım Sırrı Süreyya Önder'e yapılan sahip çıkma, önümüzdeki günlerde uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder." diye konuştu.

Prof. Dr. Ertan Sağbaş

UMUT VEREN İKİ PARAMETRE



Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi." dedi.



Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.



Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme." dedi.

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