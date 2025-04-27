Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

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Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği ameliyat sonrası 12 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. AİLESİNİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi ise sürerken, hastanenin karşısına Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı afişler asıldı.

Önder'in ailesinin bekleyişi sürüyor

NE OLMUŞTU? Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirmişti. Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılmıştı.

Önder'in tedavi gördüğü hastane çevresine pankartlar asıldı

Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı belirtilmişti.



"BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, tedavinin onuncu gününde bir açıklama yaparak, "Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz devam ediyor." demişti.