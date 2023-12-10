Sırtına saplanan bıçağı çıkarıp ambulansı aradı: 4 yerinden bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak üzerinde, E.S., H.Ç.'yi (37) telefonla arayıp konuşmak için buluştu. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

En son H.Ç.'nin sırtına bıçağı saplayan E.S. olay yerinden kaçtı. Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Elinde bıçakla bir işyerine sığınan yaralı buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.Ç.'nin aldığı bıçak darbeleriyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra kayıplara karışan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.