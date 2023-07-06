Sırtında bıçakla ambulans bekledi

Afyonkarahisar’da bıçaklanan bir kişi sırtındaki bıçakla ambulans bekledi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bademli mahallesinde meydana geldi. Sokakta yaşlı bir adamı sırtında bıçakla gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi.

Sandalye üzerine oturtulan kişi, bu şekilde ambulansı bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaşlı adamı ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. S.Ç. isimli vatandaş, çarşıda tanıştığı ve evlenme konusunda anlaştığı yabancı uyruklu kadınla evine geldiğini söyledi. S.Ç, burada çıkan tartışmada kadının meyve bıçağını sırtına saplayarak kaçtığını belirtti.

Polis ekipleri kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.