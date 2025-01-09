Sis altındaki Meke Gölü’nden eşsiz gündoğumu manzarası
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, eşsiz doğal güzelliğiyle her mevsim ayrı bir keyif sunuyor.
Özellikle gündoğumu ve günbatımı saatlerinde ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakıyor.
Sabah saatlerinde Selim Özçelik adlı ziyaretçi tarafından çekilen görüntüler, göldeki güzelliği gözler önüne serdi. Meke Gölü'nü yaz kış çok sayıda yerli ve yabancı misafir ziyaret ediyor.
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