Sis facia getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak-Ankara kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde Çaycuma'dan Zonguldak yönüne seyir halinde giden Musa Şen idaresindeki otomobil ile yine aynı yönde seyreden Ramazan Göçen idaresindeki iki otomobil sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.



Her iki araç yaşanan kaza sonucunda yanmaya başladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yanmaya başlayınca itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

