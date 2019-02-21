İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları İşletmesi'nin tüm vapur seferleri iptal edildi.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, Eskihisar- Topçular ve Harem - Sirkeci seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.
İptal olan seferler:
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferi
Pendik-Yalova 07:00 seferi
Yalova-Pendik 07:00 seferi
Yalova-Yenikapı 07:15 seferi
Yenikapı-Yalova 07:45 seferi
Yenikapı-Bursa 07:30 seferi
Bursa-Yenikapı 07:30 seferi