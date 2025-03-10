Sis kazaya neden oldu: 7 yaralı

Kaza, Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki askeri havaalanı ışıklı kavşakta meydana geldi.



Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, T.Y.'nin kullandığı, işçileri taşıyan servis midibüsü, önünde seyreden T.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazaya otomobil ile bir TIR daha karıştı.



Kazada işçi servisinde bulunan T.Y., R.T., A.K., G.A., M.B., Y.U. ve E.A., yaralandı. İhbarla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

