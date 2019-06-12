Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, gemi trafiğine açıldı.
Alınan bilgiye göre, güney girişi ve Kız Kulesi arasında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'nda sis etkisini yitirdi.
Sisin dağılmasının ardından, Boğaz'daki gemi trafiği normale döndü.
Bu arada, Şehir Hatları seferleri de yeniden başladı.
Yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferleri yapılamamıştı.