Sis ve pus uyarısı
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek, yurdun büyük bölümünde sis ve pus görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Salı gününden itibaren özellikle batı illeri bulutlanacak, çarşamba günü ise bu bölgelerde sağanak yağış görülecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 21 derece.
- İstanbul 21 derece.
- Denizli 25 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 19 derece.
- Malatya 21 derece.
- Diyarbakır 26 derece.
- Gaziantep 27 derece.
- Sis
- Meteoroloji
- Hava Durumu