Sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Salı gününden itibaren özellikle batı illeri bulutlanacak, çarşamba günü ise bu bölgelerde sağanak yağış görülecek.

