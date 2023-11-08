Sis zincirleme kaza getirdi

Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sis zincirleme kaza getirdi

'da sis zincirleme trafik kazasına neden oldu.

D-100 kara yolundan İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. yönetimindeki otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu Kartalkaya kavşağındaki kırmızı ışıkta duran S.G. idaresindeki otomobil ve N.B'nin kullandığı kamyona çarptı.

Kazada H.Ç. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan L.Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

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