Sisdağı Yaylası'nda doğal güzellikler tehdit altında

Giresun ve Trabzon arasında bulunan Sisdağı Yaylası'nda doğal güzelliklerden biri olan Sandık Gölü, şelale ve endemik bitkilerin bulunduğu bölgede tesisleşme tepkilere rağmen devam ediyor.

Sisdağı Yaylası'nda doğal güzellikler tehdit altında

Yaylalardaki kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilen Sisdağı Yaylası'nda bir süre önce eylem yapılarak tepki gösterilen tesisleşmenin önüne geçilemediği kaydedildi.

Yöre sakinleri adına açıklama yapan Beşikdüzü Denizli Muhtarı Yusuf Keleş, “Sisdağı sadece bir yayla değil aynı zamanda yüzlerce yıldır devam ettirilen bir kültür mirasıdır. Burası Giresun'un Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçeleriyle, Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı, Vakfıkebir gibi ilçelerinin ortak değeridir.Bilindiği gibi Sisdağı 'deki yaylalar içerisinde kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneklerinden biridir. Bunun önüne geçilememişken, Sisdağı'nda en doğal korunması gereken güzelliklerden biri olan Sandık Gölü, Şelalesi ve endemik bitkilerin yer aldığı alanda doğa katledilerek tesisleşme yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişinin bir araya gelerek ortak ses yükselttiği alanın doğal güzelliğini kaybetmeye başladığı net bir şekilde görüldü. Bu doğa katliamının önüne geçilmelidir. Turizm doğa katledilerek değil, doğal güzellikler korunarak yapılmalıdır”dedi.

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