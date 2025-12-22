Şişhane metro istasyonunda intihar. Raylara atladı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonuna gelen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle raylara atladı. Bu nedenle istasyon geçici olarak işletmeye kapatılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstasyona gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler ise normale döndü.

Bir yolcu, "Sabah metroya bindik. Şişhane durağına geldiğimizde aniden fren yaptı. Işıklar kapandı açıldı. Güvenlik metronun arızalı olduğunu söyleyerek bizi aşağı indirdi" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale dönmüştür" denildi.