Sisi kimdir? Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Abdülfettah es-Sisi, sosyal medyada siyaset haberlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Mısır Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Sisi kimdir? Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sisi kimdir? Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Sisi, 19 Kasım 1954 yılında dünyaya geldi. Mısırlı asker, siyasetçi ve Mısır'ın devlet başkanıdır.

Sisi, 1977'de uzmanlık alanı tanksavar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı.

2008'de Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu. Sisi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin en genç üyesiydi.

12 Ağustos 2012'de Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı.

Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi ve seçimlerde başkanlığa aday olabilmek için istifasını sundu.

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