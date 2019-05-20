Kars’ta, kamyon lastiği şişiren bir kişi, yüksek basınçtan dolayı lastiğin patlamasıyla başından ağır yaralandı.
Olay Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde meydana geldi. O.K. kendisine ait Oto Lastik Tamirhanesi’nde kamyon lastiği şişirirken, yüksek basınçtan dolayı lastik patladı.
Lastiğin patlamasıyla birlikte başına jant isabet eden O.K. ağır yaralandı.
Vatandaşlar tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürülen O.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Şişirirken patlayan lastik can aldı
İHATürkiye
Kars'ta bir kişi şişirdiği kamyon lastiğinin patlaması sonucu başından yaralanarak hayatını kaybetti.
Kars’ta, kamyon lastiği şişiren bir kişi, yüksek basınçtan dolayı lastiğin patlamasıyla başından ağır yaralandı.