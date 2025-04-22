Sisler içinde ölümden kaçış! Jandarmanın sireni hayatlarını kurtardı

Trabzon'da jandarmanın çaldığı siren, çevredekileri sisin içinden gelen heyelandan kurtardı. Düzköy'e bağlı Yusuflu Mahallesi'nde mezrada yamaç arazide önceki gün etkili olan sağanak ve sis sonrası heyelan meydana geldi. Kar sularının erimesi ve etkili olan sağanakla toprağın doygunluğa ulaştığı yamaç araziden kayan toprak kütlesi, beraberindeki kaya parçalarıyla yayla yoluna aktı. Heyelan nedeniyle yayla yolu ve köyün mahallelerini birbirine bağlayan güzergah toprakla doldu, boş bir ev yıkılırken, bir ev de hasar gördü.



EKİP OTOSUNUN SİRENİ HAYATLARINI KURTARDI Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Bu sırada yamaçta bulunan beş kişi, jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sonucu güvenli bölgeye geçerek, toprak altında kalmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; ekip otosunun siren sesleri sonrası mahallelinin heyelanlı alanda bulunanları bağırarak uzaklaştırmaya çalıştıkları yer aldı.

