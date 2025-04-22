Sisler içinde ölümden kaçış! Jandarmanın sireni hayatlarını kurtardı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan, tek katlı boş evi yıktı. Heyelanın yaşandığı bölgede sis nedeniyle tehlikeden haberdar olmayan çevredekiler, ikinci heyelandan jandarma ekiplerinin sirenli uyarısıyla güvenli bölgeye geçti.
Trabzon'da jandarmanın çaldığı siren, çevredekileri sisin içinden gelen heyelandan kurtardı.
Düzköy'e bağlı Yusuflu Mahallesi'nde mezrada yamaç arazide önceki gün etkili olan sağanak ve sis sonrası heyelan meydana geldi. Kar sularının erimesi ve etkili olan sağanakla toprağın doygunluğa ulaştığı yamaç araziden kayan toprak kütlesi, beraberindeki kaya parçalarıyla yayla yoluna aktı.
Heyelan nedeniyle yayla yolu ve köyün mahallelerini birbirine bağlayan güzergah toprakla doldu, boş bir ev yıkılırken, bir ev de hasar gördü.
EKİP OTOSUNUN SİRENİ HAYATLARINI KURTARDI
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Bu sırada yamaçta bulunan beş kişi, jandarma ekip otosu sireninden yapılan sesli uyarılar sonucu güvenli bölgeye geçerek, toprak altında kalmaktan kurtuldu.
O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; ekip otosunun siren sesleri sonrası mahallelinin heyelanlı alanda bulunanları bağırarak uzaklaştırmaya çalıştıkları yer aldı.
BÖLGE ÜÇ AY KAPATILDI
Yusuflu Mahallesi Muhtarı Ömer Birinci, AFAD ekiplerinin 3 ay boyunca bölgeye girilmemesine karar verdiğini ifade ederek, "Çok fazla sis vardı. AFAD'a, jandarmaya ve kaymakama bilgi verdim. Jandarma ekipleri, buraya gelerek önlem aldı. Buradaki vatandaşların heyelandan haberi yoktu. Jandarma ekipleri sirenlerle yoldan geçmek isteyenleri uyardı, yolları kapattık." dedi.
Heyelanlı alandaki evlerde kimsenin olmadığını söyleyen Birinci, "Her gün gelip orada çalışıyorlardı; şans eseri o gün orada değillerdi. En büyük tesellimiz, bu oldu." diye konuştu.
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