Hakkında yakalama kararı verilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu.



Ebru Özdemir ile örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu belirtilen Azad Barış ve Halkların Demokratik Kongresi mensubu Havun Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı vardı.



Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bu kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel sekreter yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, Ekrem İmamoğlu bu soruşturma kapmasında serbest bırakılmıştı.



Özdemir emniyette ifade veriyor



ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?



Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi.

Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.

Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.



Özdemir, birçok sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak çalıştı, Ayrıca Fransızca ve İngilizce dillerini ileri düzeyde bilmektedir.