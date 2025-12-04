Sisli havada katliam gibi kaza

Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, 36 yaşındaki Veli Yücel idaresindeki otomobil, M.Y.'nin kullandığı plakalı küspe yüklü tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu 20 yaşındaki Baldrael Alaoıu ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları otomobilden çıkardığı 4 kişinin cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.