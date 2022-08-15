Şişli Kuştepe'de silahlı kavga

Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis dört kişi yaralanırken, olayla ilgili yedi kişi gözaltına alındı.



Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.



Kavgaya karışan üç kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.



Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.



Polis, kavgaya karışan yedi şüpheliyi gözaltına aldı.