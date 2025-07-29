Şişli Tapu Müdürlüğü'nde korkutan yangın

İstanbul'da Şişli Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli Tapu Müdürlüğü'nde korkutan yangın

İstanbul'da Darülacaze Caddesi'ndeki Şişli Belediyesi binasının bitişiğindeki Şişli Tapu Müdürlüğü'nün eski birinci katında bulunan arşiv bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Binadakiler dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasara sebep olan yangın itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay sebebiyle polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

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