Şişli'de 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine ambulansla gelen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı husumetlisine benzeterek bıçaklayıp öldüren ve olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanan zanlı Akın Kutlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ''kasten öldürme'' suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de zanlı Kutlu'nun atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

BİR POLİS AÇIĞA ALINDI

Emre Tyler Mays'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Mays'ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli Akın Kutlu'nun, hastane acil servisi bahçesinde kullandığı bıçak ile birlikte, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen olayları takip etmek için olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 10 metre mesafede, yakalanarak gözaltına alındığını aktarıldı.



Şüphelinin 7 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.



Açıklama şu ifadelere yer verildi:



"Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hastanenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, inceleme sonucunda olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C'nin ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 07/01/2020 tarihli Kaymakamlık Makamı Olur'u ile açığa alınmış, konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir."



EMRE MAYS TOPRAĞA VERİLDİ

Emre'nin ağabeyi Sinan Mays, kardeşiyle tartıştığı iddialarını kabul etmeyerek, “Uyuşturucu mevzusundan çıkan bir kavgadan çıkan genç, kardeşimi başkasına benzetip onu bıçaklıyor” açıklamasını yaptı. İddiaya göre kurban Emre Tyler Mays ve ağabeyi pazartesi gecesi kavga etmiş, ardından İstanbul Göktürk'teki eve ambulans çağrılmıştı. Ardından sağlık ekipleri Emre Mays'ı Şişli Etfal Hastanesine götürdü. Katil zanlısı Akın Kutlu'nun da babası ve kardeşi başka bir kavga nedeniyle yaralanmıştı. Ambulanstan sedye ile inen Emre Mays'ı hasmı zanneden Akın Kutlu, lise öğrencisi genci bıçaklayarak, öldürdü.



Anne Figen May da iki oğlunun kavga ettiği iddiasını yalanlayarak şunları söyledi:



“Erkeklerin şiddetine son vermek lazım. Biz anaların canları yanıyor. Oğlum düştü, burnu kırıldı. 155'i aradı. Ambulans çağrıldı. Ambulans sigortamız var dediğimiz halde. İlla ki Şişli Etfal’e getirdi. İnmeye fırsat bulamadan bir saldırgan gelip oğluma saldırdı.”



Bununla birlikte, Figen May hastanedeki polislerin müdahalede geciktiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi: “Hepsi kaçtı. Oğlan tek başınaydı, polisler 10 metre ötedeydi. Polisler bulunup cezalandırılmalı, koruyamadılar bizi.”



Emre Tyler May, tanınmış iş insanı Randy May'ın oğluydu. Yeniköy Yeni Cami'ndeki cenaze namazı sonrası May Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.