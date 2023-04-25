Şişli'de 3 katlı binada yangın

"BU ÜÇÜNCÜ YANGIN"



Mahalle sakini Mehmet Dursun, "Biz burada sokak sakiniyiz. Burada sahipsiz bir daire var, bu daireye yabancı uyruklu kişiler sahiplenmiş durumda. Buranın kiracısı da sahibi de değiller. Burada yaşıyorlar ve her gün buraya ne oldukları belli olmayan insanlar gelip kalıyor. Bu dairede birkaç tane de küçük çocuk var, evdeki kişiler sürekli madde kullanan insanlar." dedi.



Madde kullanımı sonrasında kendilerini kaybedip yangın çıkarttıklarını dile getiren Dursun, "Bu üçüncü yangın, geçen yangında bina olarak uyandık, uyanmasak ve itfaiye çağırmasak belki o yangında biz de yanacaktık." diye konuştu.



Dursun, durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

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