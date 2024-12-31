Şişli'de 3'üncü kent lokantası açıldı

Şişli'de 3'üncü kent lokantası hizmete girdi.



Şişli Belediyesi tarafından İzzet Paşa Mahallesi'nde kent lokantalarının yenisi törenle açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış öncesinde İmamoğlu ve beraberindekiler kent lokantasında incelemelerde bulundu. Ardından konuşan Şahan, kent lokantalarının sayısını arttıracaklarını söyledi.

"MARKAYA DÖNÜŞTÜ"



İmamoğlu da büyükşehir ve belediyeler arasındaki işbirliğinden memnun olduğunu belirtti.



"İlçelerimizle olan dayanışmanında bize çok ciddi faydalar sağladığı toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hususları birlikte gidermek önemli." diye konuşan İmamoğlu, "Kent lokantasıda bu yönüyle gerçekten çok değerli bir markaya dönüştü. Srtık sadece istanbulun ileçelerinde değil Türkiye'nin bir çok yerinde karşılık buldu." dedi.