Şişli'de 4 katlı binada yangın

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.



Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Giriş katındaki dairede bulunan 2 kişi ile binanın üst katlarında mahsur kaldığı belirlenen 15 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi.



Yangında yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.