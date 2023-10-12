Şişli'de 5 katlı binada yangın: 1 kişi yaralandı

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.