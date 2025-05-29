Şişli'de arabasını yola bırakan sürücüye üç dilde tepki

Edinilen bilgiye göre bir sürücü, aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça, "Ben eşeğim." yazılı kağıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.



Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.