Şişli'de arabasını yola bırakan sürücüye üç dilde tepki
Şişli'de bir sürücü aracını tek gidiş, tek geliş olan yola bırakıp gitti. Esnaf, 48 saat boyunca dönmeyen sürücüye üç dilde yazdıkları notlarla tepki gösterdi.
İstanbul'da bir sürücü aracını tek gidiş, tek geliş yola bırakıp, 48 saat boyunca dönmedi.
Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde Şişli'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir sürücü, aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.
Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi.
Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça, "Ben eşeğim." yazılı kağıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.
Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
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