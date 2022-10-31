Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı

İstanbul Mecidiyeköy'de polise başvuran banka müdürü M.A., nakil için poşetlenen paraların çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bankonun arkasında poşet içinde duran 88 bin dolar, 27 bin euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lirayı çalan kişiler tespit etti.



Polis ekipleri tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen Kolombiya uyruklu iki kişi, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçmaya çalışırken yakalandı.



İstanbul'a getirilip adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.