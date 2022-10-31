Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı

İstanbul Şişli'de nakil için poşetlenen 88 bin dolar, 27 bin euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lirayı çaldıktan sonra Artvin Sınır Kapısı'nda kaçmaya çalışırken yakalanan Kolombiya uyruklu iki kişi tutuklandı.

Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı

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Mecidiyeköy'de polise başvuran banka müdürü M.A., nakil için poşetlenen paraların çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bankonun arkasında poşet içinde duran 88 bin dolar, 27 bin euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lirayı çalan kişiler tespit etti.

Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı - 1

Polis ekipleri tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen Kolombiya uyruklu iki kişi, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı - 2

İstanbul'a getirilip adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı - 3

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