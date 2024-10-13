Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Çağlayan Adliyesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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