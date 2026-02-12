Şişli'de başı kesik kadın cinayetinde yeni ayrıntı: Başka bir kadını daha öldürmüşler

Şişli'de çöp konteyneri içinde Özbekistanlı 36 yaşındaki Durdona Khokimova 'nın başı kesik cesedi bulunması üzerine başlatılan çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ve 29 yaşındaki Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaevki yakalanmıştı.



Araştırmanın derinleştirilmesiyle zanlıların bir gün önce başka bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na S.E. (32) isimli kadının kayıp ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, S.E.'nin 28.12.2025 tarihinde ülkemize giriş yaptığı, Ümraniye ilçesinde bulunan bir ikamet adresinde kaldığı belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, son kaldığı adrese yönelik yapılan yapılan incelemelerde, kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen, kadının aynı adreste öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine, polis ekiplerince soruşturmaya derinlik kazandırılarak olaylar arasında bağlantı kurulduğu belirtildi.

Güvenlik kamera kaydı görüntülerinde; S.E.’nin 23.01.2026 tarihinde söz konusu ikamete giriş yaptığı, bir süre sonra ise maktul D.K.’nın katilleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) isimli şahısların da adrese giriş yaptıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, S.E. ve maktul D.K. isimli kadınlar ile D.A.U.T. ve G.A.K.’nın yaklaşık 1 ay süreyle aynı ikamette birlikte yaşadıkları, S.E. ile G.A.K. isimli şahısların ise sevgili oldukları anlaşıldı.

DEFALARCA SİYAH POŞETLERLE ÇIKMIŞLAR

Şüphelilerin adrese defalarca siyah çöp torbaları ile çıkış yaparak tekrar adrese döndükleri, son dönüşlerinde ise beyaz renkli bir valizle geldikleri tespit edildi.

Şahısların bir süre sonra aynı valizle yeniden ikametten ayrıldıkları, ticari taksi ile Fatih İlçesine geldikleri, valiz içerisinde bulunan parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu’na yöneldikleri anlaşıldı.



CESEDİ PARÇALAYIP FARKLI NOKTALARDA ÇÖPLERE ATMIŞLAR

D.K.’nın öldürülmesi olayında tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K. isimli şahıslarla yapılan görüşmelerde; S.E.’nin 23.01.2026 tarihinde aynı ikamet içerisinde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı tespit edildi. Böylece kayıp şahıs başvurusu ile ikinci bir cinayet olayı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısı talimatıyla cezaevinden çıkarılarak gözaltına alınan D.A.U.T. ve G.A.K. isimli şahıslar hakkında “Kasten Öldürme” suçundan işlem başlatıldı.