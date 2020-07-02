Şişli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesi Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı.

2 KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.