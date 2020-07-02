Şişli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

DHA 02.07.2020 - 15:25 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 15:29
İstanbul'un Şişli ilçesi Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.
POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı.
2 KİŞİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU
İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine giden ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.