Şişli'de çıkan kavgada silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Eskişehir Mahallesi'nde bulunan bir caddede H.M.G. ile H.İ.U. arasında tartışma çıktı.



Kavga eden kişilerden H.İ.U, belinden çıkardığı tabancayla H.M.G'ye ateş etti.



H.İ.U'nun üzerine bıçakla koşan H.M.G, açılan ateş sonucu ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. H.M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, şüpheli H.İ.U'yu kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.



Kavgaya dahil olduğu belirlenen S.C. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



H.İ.U. ve S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.