Şişli'de eğlence mekanına corona virüs baskını: 70 kişiye 223 bin tl ceza

İstanbul, Şişli'de kapalı olması gereken ünlü eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarı alan polis, mekana baskın yaptı. Baskın sonucu, gece kulübünde eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 TL ceza yazıldı. Polisin işlemlerinin ardından, eğlence mekânından ayrılan bazı müşteriler görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

DHA 27.03.2021 - 07:58

Şişli'de eğlence mekanına corona virüs baskını: 70 kişiye 223 bin tl ceza

İlişkili Haberler

Hollanda'da gece kulübünde 1300 kişiyle Covid-19 deneyi

Hollanda'da gece kulübünde 1300 kişiyle Covid-19 deneyi

Devriye gezen ekiplerden gece kulübüne baskın: 'Adam mı öldürdük' tepkisi

Devriye gezen ekiplerden gece kulübüne baskın: 'Adam mı öldürdük' tepkisi

Etiler'de gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu

Etiler'de gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan eğlence mekanında parti yapıldığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 04.00 sıralarında mekana baskın yaptı.

Polisin geldiğini gören bazı müşterilerin kaçması üzerine, ekipler bina çevresinde önlem aldı. İçeride bulunan kişilerin büyük bölümünün yabancı uyruklu olduğu gözlemlenirken, gece kulübünün girişinde bulunan kepenklerin de kapalı olduğu görüldü.

Polis, kepengi kaldırmadan önce kapının önünde tedbir aldı. Kepengin açılması ile polis ekipleri mekana girdi. Polislerin eğlence mekanına girmesi üzerine bazı müşteriler polis ekiplerine direndi.

Bunun üzerine içeriye çevik kuvvet ekipleri alındı. Gece kulübünde bulunan 70 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekana ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekandan ayrıldı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Öte yandan, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından ceza kesilen bazı müşteriler, çıkışta görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Görüntü alınmasına tepki gösteren bir kişi ise polisler tarafından uzaklaştırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SAMSUN'DA TEPKİ ÇEKEN EĞLENCE

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...