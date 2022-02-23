Şişli'de eski eşini rehin alan kişi özel harekat tarafından vuruldu

İstanbul Şişli'de eski eşini silahla rehin alan kişi vurularak etkisiz hale getirildi.



Tugay Adak isimli zanlı, boşanma aşamasında olduğu eşi İnci Adak'ın olduğu Köz Sokak'taki evi silahla bastı.



İnci Adak'ın ailesine ait olan evde eşi, eşinin annesi ve bir kadını rehin alan zanlı, balkona çıkarak elindeki silahla tehditde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak'ı ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri sokakta önlem alırken ambulans da hazır bekletildi.

Bu sırada özel harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi.



Bu sırada iki el silah sesi duyuldu. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Evdeki rehineler de çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

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