Şişli'de estetik yaptırmak isteyen mankenin vücudu yandı. Dizilerde oynuyordu, işinden oldu

İstanbul'da estetik operasyon yaptıran Azerbaycan uyruklu manken Sandra Akhmedova'nın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu.



Olay, İstanbul Şişli'deki bir güzellik merkezinde yaşandı.



14 yıldır Türkiye'de yaşayan Sandra Akhmedova, Şişli'deki güzellik merkezine sıkılaşma işlemi için gitti. İşlem sonrası mankenin vücudunda yanıklar oluştu.



Türk dizilerinde de rol alan manken, radyo frekans enerji kullanarak çalışan cihazın doktor tarafından hatalı kullanılması sonucu vücudunda uzun süre geçmeye yanıklara neden olduğunu öne sürdü.

Bu süreçte işini kaybettiğini söyleyen Akhmedova, “Benim için çok önemli çünkü benim hayatım, işlerim hep sosyal medyada ve hala ciddi zorluk çekiyorum. Birkaç ay sonra bir operasyon daha geçireceğim” diye konuştu.



Uzun süredir tedavi gören Akhmedova, avukatı Mehmet Dedeoğlu ile birlikte savcılığa giderek güzellik merkezinden şikayetçi oldu.