Şişli'de evi kumarhaneye çeviren baba ve iki oğlu yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şişli'deki 4 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda 3'ü ikamet ve biri kumarhane olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde bin 450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi.

Rulet makinelerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak kumar oynattıkları öne sürülen H.T. (64) ile oğulları M.T. (27) ve C.T. (26) gözaltına alındı.

Ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.