Şişli'de fiyat rekabeti kurşunlara sahne oldu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat’ta İnönü Mahallesi'nde bulunan apart otelin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, başka bir otelin işletmecisi olan zanlı E.Y'yi saldırıda kullandığı silahla yakaladı.



Saldırının iki işletme arasındaki fiyat rekabetinden kaynaklandığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.