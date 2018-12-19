İstanbul Şişli'de bir gecekonduda meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İncirdere Caddesi'ndeki tek katlı gecekondunun bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Evde bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yaralanan iki kişi enkaz altından çıkarıldı. İlk tedavilerinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Şişli'de gecekondu çöktü: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Şişli'de bir gecekonduda çökme meydana geldi, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'de bir gecekonduda meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı.