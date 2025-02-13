Şişli'de halk otobüsü cipe çarptı: 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesi Darülaceze Caddesi üzerinde Ömer K. yönetimindeki özel halk otobüsü, saat 07.30 sıralarında kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.