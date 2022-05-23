Şişli'de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı

İstanbul'da bir hastanede sağlık çalışanı Oğuzhan A., hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Hasta ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, sağlık çalışanı idari izne ayrıldı.

Haberler - DHA 23.05.2022 - 11:40

Şişli'de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı

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İstanbul'da Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

Olay, geçtiğimiz hafta Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ndeki hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını F.Y., sağlık çalışanı Oğuzhan A.'ya saldırarak defalarca yumruk attı. Araya giren sağlık çalışanları, kavgayı güçlükle ayırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Hastane, hasta yakını F.Y ve hasta N.Y'ye "beyaz kod" vererek şikayetçi oldu. Hasta ve yakını ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırının ardından şikayetçi olan Oğuzhan A.'nın idari izne ayrıldığı öğrenildi.

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